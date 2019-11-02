Беларусь заинтересована в обсуждении на площадке Шанхайской организации сотрудничества практических экономических вопросов

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас. Кроме того, наша страна в статусе наблюдателя предложила ряд инициатив для дальнейшей активизации работы организации, учитывая тот факт, что она объединяет страны, играющие важную роль в международных делах.



