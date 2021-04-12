Беларусь заинтересована в расширении инвестиционного сотрудничества с Республикой Корея. В частности, наша страна нацелена на наращивание производственной кооперации и создание совместных производств с Кореей в самых разных областях: станкостроении, автомобилестроении, автокомпонентах, электронике и бытовой технике, производстве шин, медицинского оборудования и сельхозтехники. Также не исключено, что в скором времени Корея примет участие в реализации различных инфраструктурных проектов Беларуси.

