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Беларусь заинтересована в создании совместных производств и предприятий с Кыргызстаном
Минск заинтересован в создании совместных производств и предприятий с Кыргызстаном. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с послом Кыргызстана в Беларуси Эрмеком Ибраимовым. Между двумя странами сложились добрые дружественные отношения. Свидетельство тому - 30-летие установления дипломатических отношений. Растет и товарооборот. Кыргызстан заинтересован в белорусских автобусах, троллейбусах и сельскохозяйственной технике. Также в республике планируют наладить производство белорусских лифтов.
Можем похвастаться достижениями, наверное, в торговле. В прошлом году мы впервые превысили 100-миллионный рубеж. Казалось бы, цифры небольшие, но учитывая тот факт, что между нашими странами достаточно большое расстояние, это хорошее достижение. А если говорить об относительных цифрах, то отдельно экспорт и импорт выросли в одном случае на 150 %, в другом случае более чем на 200 %.
В поставках продуктов питания у нас также большая перспектива. Огромную популярность в азиатской республике приобрели белорусские сыры, молоко, сливочное масло и колбасные изделия.
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