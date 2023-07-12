Беларусь заинтересована в создании совместных производств и предприятий с Кыргызстаном

Можем похвастаться достижениями, наверное, в торговле. В прошлом году мы впервые превысили 100-миллионный рубеж. Казалось бы, цифры небольшие, но учитывая тот факт, что между нашими странами достаточно большое расстояние, это хорошее достижение. А если говорить об относительных цифрах, то отдельно экспорт и импорт выросли в одном случае на 150 %, в другом случае более чем на 200 %.

Эрмек Ибраимов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси

