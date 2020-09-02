Беларусь закупит в сентябре 1,6 млн тонн российского сырья

Беларусь по итогам сентября закупит 1 миллион 600 тысяч тонн нефти, сообщает Белнефтехим. Из запланированного объема поставок основная доля приходится на российскую нефть. Она поступит на белорусские НПЗ традиционно по трубопроводу. Альтернативные поставки составят лишь 150 тысяч тонн (это танкерный и железнодорожный пути). Основной поставщик - Азербайджан, в частности, крупнейшая нефтекомпания страны SOCAR. Очередная партия сырья в объеме 94 тысячи тонн прибудет в порт Южный уже на днях. Нефть получит Мозырский завод. Всего же по итогам года Беларусь рассчитывает переработать не менее 16 миллионов тонн нефти. Около 10 % этого объема составят альтернативные поставки.