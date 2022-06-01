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Беларусь занимает первое место в ЕАЭС по производству сельхозпродукции на душу населения

В Беларуси с обеспечением продуктами питания надежная подушка безопасности. У нас одного ассортимента своей молочной продукции - за полторы тысячи наименований и более тысячи мясной. Это лидерство среди постсоветских стран. При этом такого разнообразия хватает не только себе, но и на экспорт. Здесь растут и объемы, и выручка. В планах в 2022 году нарастить внешние продажи более чем на 4 %. Для этого особое внимание посевной как главной составляющей будущего урожая.

Увеличены и площади под культуры, которые в высоком спросе и у нас, и на мировых рынках. Кстати, подробно о продовольственной безопасности будут говорить на следующей неделе на выставке-форуме "Белагро".

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