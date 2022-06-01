3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Беларусь занимает первое место в ЕАЭС по производству сельхозпродукции на душу населения
В Беларуси с обеспечением продуктами питания надежная подушка безопасности. У нас одного ассортимента своей молочной продукции - за полторы тысячи наименований и более тысячи мясной. Это лидерство среди постсоветских стран. При этом такого разнообразия хватает не только себе, но и на экспорт. Здесь растут и объемы, и выручка. В планах в 2022 году нарастить внешние продажи более чем на 4 %. Для этого особое внимание посевной как главной составляющей будущего урожая.
Увеличены и площади под культуры, которые в высоком спросе и у нас, и на мировых рынках. Кстати, подробно о продовольственной безопасности будут говорить на следующей неделе на выставке-форуме "Белагро".
Президент
Все
Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента
Лукашенко попросил журналистов кое-что передать руководителям СМИ
"Уже достаточно" - Лукашенко высказался о собранных 1,5 млн подписей за его выдвижение на выборах
Лукашенко на встрече с инициативной группой: Честно мне напишите, что сказали люди
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей