Беларусь занимает первое место в ЕАЭС по производству сельхозпродукции на душу населения

В Беларуси с обеспечением продуктами питания надежная подушка безопасности. У нас одного ассортимента своей молочной продукции - за полторы тысячи наименований и более тысячи мясной. Это лидерство среди постсоветских стран. При этом такого разнообразия хватает не только себе, но и на экспорт. Здесь растут и объемы, и выручка. В планах в 2022 году нарастить внешние продажи более чем на 4 %. Для этого особое внимание посевной как главной составляющей будущего урожая.