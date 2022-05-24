Беларусь заняла 3-ю строку в рейтинге доступности газа для населения

Беларусь заняла третью строчку в рейтинге доступности газа для населения. Такое исследование провело одно из крупнейших информационных агентств России. Чтобы оценить стоимость голубого топлива для населения, эксперты проанализировали цены в пересчете на российские рубли. Так, наиболее дешевый газ приобретают в Казахстане. На второй строчке оказалась Россия. В пятерку также вошли Турция и Венгрия.