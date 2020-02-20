Беларусь ждет еще два танкера нефти

Беларусь ожидает два танкера нефти. Ее перевалка пройдет в Клайпеде. Об этом сообщает Белнефтехим. Экспортер топлива, а также другие детали пока не раскрываются. По информации литовских СМИ, ожидается, что в марте танкеры должны доставить по 85 тысяч тонн нефти. Отметим, в январе наша страна уже получила через литовский порт 86 тонн норвежской нефти для переработки в ОАО "Нафтан".