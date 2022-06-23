Беларусь ждет улучшение инвестиционного климата

Законопроект "Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг" готовится к рассмотрению в Совете Республики. Документ включает ряд новаций. В их числе - упрощение порядка эмиссии, внедрение института квалифицированного инвестора на фондовом рынке, а также введение новых финансовых инструментов. Глобальная цель изменений - улучшение инвестиционного климата Беларуси.