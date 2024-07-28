Беларусь - Зимбабве: Какие совместные проекты планируется реализовать в ближайшем будущем

Большое впечатление на меня произвели ароматы в парфюмерии, они у вас замечательные, мне также понравились ткани, одежда и текстиль белорусских предприятий. Очень приятные на ощупь ткани, мне кажется, что это такое послание всем зимбабвийцам: Беларусь это сделала, они смогли, и мы тоже сможем.

Оксилия Мнангагва, первая леди Зимбабве