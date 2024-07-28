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Беларусь - Зимбабве: Какие совместные проекты планируется реализовать в ближайшем будущем

Основы сотрудничества Беларуси и Зимбабве не будут базироваться только на гастрономии. Африканской стороне интересна белорусская бытовая техника, продукция легпрогма и косметика для гостиничного бизнеса. Из прозвучавших предложений также создание косметического производства на местном сырье. О поддержке конкретных проектов говорили как на встрече, так и на Международном конгрессе женщин Африки, где белоруски почетные гости. О совместных планах Оксилия Мнангагва рассказала в эксклюзивном интервью.

Большое впечатление на меня произвели ароматы в парфюмерии, они у вас замечательные, мне также понравились ткани, одежда и текстиль белорусских предприятий. Очень приятные на ощупь ткани, мне кажется, что это такое послание всем зимбабвийцам: Беларусь это сделала, они смогли, и мы тоже сможем.
Оксилия Мнангагва, первая леди Зимбабве

Полную версию интервью смотрите в видео.

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