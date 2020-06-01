Беларусбанк предлагает кредиты для малого и среднего бизнеса со ставкой от 3,37 %

Многие предприниматели сталкивались с тем, что в нестабильной экономической ситуации, а нынешний мировой кризис укладывается в это определение, предприятие требует вложений. Зачастую это единственный способ выжить на рынке среди конкурентов, решить ресурсоемкие задачи и компенсировать отсутствие начального капитала.



Чтобы прочно стоять на ногах, предприниматели и берут кредиты. Это помогает им полностью сосредоточиться на выполнении задач бизнес-плана. Но чтобы понять, где выгоднее всего их получить, нужно знать все нюансы кредитования предпринимателей. Разбираемся в теме на примере крупнейшего банка Беларуси (видео).





"Финансовое утро с Беларусбанком"

Сергей Вайнилович, директор онлайн-гипермаркета:

"Кредитование вообще как доступ к деньгам, к финансовым ресурсам было всегда полезно. И было всегда очевидным кислородом, таким же необходимым составляющим для бизнеса, как кислород для огня. То есть это очень серьезный, очень резкий акселератор для развития бизнеса".

Евгений Садовский, соучредитель, бренд-шеф суши-бара: