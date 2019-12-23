"Беларусбанк" предлагает выгодно распорядиться свободными средствами

Банковские вклады способом не только накопления и сбережения денег, но и средством заработка. Если ваши средства будут лежать в банке без процентов - это то же самое, если бы они лежали под подушкой. Они будут обязательно обесцениваться и терять свою покупательскую способность. В нашей традиционной утренней рубрике "Финансовое утро с Беларусбанком" расскажем о верном способе распорядиться свободными средствами.