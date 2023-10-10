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Беларуси и России нужно вместе выходить на рынки стран дальней дуги, заявил Лукашенко
Российские регионы могли бы совместно с Беларусью выходить на рынки стран дальней дуги. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Новосибирской области России Андреем Травниковым, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь сейчас очень активно развивает отношения со странами дальней дуги, в том числе Африканского континента. В этой связи он предложил главе российского региона вместе выходить на рынки этих государств.
"Там спрос на нас величайший. На последней встрече с Президентом России мы подробно обсуждали этот вопрос. Советский Союз, как говорят наши специалисты, допустим, по Африке, в свое время сделал огромный задел, создал огромный фундамент и базу для нынешнего сотрудничества постсоветских республик - и прежде всего Беларуси и России - на том континенте. Они нам доверяют больше, чем кому-то. Нам надо этим воспользоваться. Продвигая свои интересы, поддерживать развитие и африканских, и азиатских стран, которые нас там ждут давно. Нам надо вместе здесь поработать", - подчеркнул Президент.
При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что Россия в целом и сама хорошо работает в этих странах, но что касается ее регионов, то Беларусь могла бы вместе с ними создавать совместную продукцию и поставлять ее в государства дальней дуги либо помогать российским регионам в поставках. "Эти рынки, безусловно, являются перспективными. Для нас время возможностей", - убежден белорусский лидер.
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