Беларуськалий начинает строить новый рудник - Дарасинский

Памятный знак сегодня открыл губернатор Минской области Анатолий Исаченко. На промышленной площадке возведут административно-бытовой комплекс, цех дробления, склад руды и наземный конвейер для доставки сырья на фабрику. Новый рудник поможет увеличить объемы производства до 9 миллионов тонн в год. Шахтовое поле будет размещаться под территориями Солигорского, Любанского и Слуцкого районов. Возвести рудник планируют ускоренными темпами - за четыре года.



Новый Дарасинский рудник - это и создание 840 рабочих мест. Сейчас Беларуськалий совместно с китайской компанией строит и новый завод по производству нитрата калия.