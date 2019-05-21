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Беларуськалий начинает строить новый рудник - Дарасинский
Памятный знак сегодня открыл губернатор Минской области Анатолий Исаченко. На промышленной площадке возведут административно-бытовой комплекс, цех дробления, склад руды и наземный конвейер для доставки сырья на фабрику. Новый рудник поможет увеличить объемы производства до 9 миллионов тонн в год. Шахтовое поле будет размещаться под территориями Солигорского, Любанского и Слуцкого районов. Возвести рудник планируют ускоренными темпами - за четыре года.
Новый Дарасинский рудник - это и создание 840 рабочих мест. Сейчас Беларуськалий совместно с китайской компанией строит и новый завод по производству нитрата калия.
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