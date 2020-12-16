"Беларуськалий" открывает новый рудник

В нынешнем году "штормит" калийный рынок. COVID уронил и спрос, и цены, которые вернулись на уровень пятилетней давности. Впрочем, едва ли не все сырьевые ресурсы в пандемию ощущают ее негатив. Достаточно вспомнить цены на нефть, которые по весне вообще ушли в минус.



Но вернемся к белорусскому производителю, который сохраняет статус одного из крупнейших доноров бюджета, несмотря на COVID. И пандемия не остановила развитие. Работы идут на новом Дарасинском руднике, открытом в прошлом году. Он станет сырьевой базой для третьего рудоуправления предприятия и продлит срок его службы как минимум на полстолетия. Новые рынки осваивает совместный с Китаем завод "Белкалий-Мигао". Предприятие-новичок на 90 % ориентировано на экспорт с географией более двух десятков стран.



О том, как богатства белорусских недр и инновации позволяют зарабатывать, из Солигорска репортаж Алексея Кондратенко.





Высокоурожайные удобрения из Беларуси

Томаты в теплицах Марокко, колосья пшеницы на полях России, зерна риса на плантациях Вьетнама и Китая. Каждая пятая тонна калийных удобрений в мире произведена в Солигорске. Наш "Беларуськалий" - это экспорт в 110 стран. А главное - один из гарантов хороших урожаев.

Аграриям во всем мире не обойтись без новых высокопродуктивных минеральных удобрений. Производство таких освоил новый завод "Белкалий-Мигао". Сегодня здесь выпускают продукцию премиум-класса - нитрат калия. Для производства новинки нужны два вида сырья.

Андрей Бунас, главный инженер ООО "Белкалий-Мигао":

"Это калий хлористый металлургический. С содержанием самого калия не менее 62 %. Получаем мы его с фабрики "Беларуськалия". А второй исходный компонент - аммиачная селитра. Это сырье к нам поступает из России".

Качество как сырья, так и готовой продукции контролируется в лаборатории на всех уровнях. Это важно для потребителей в разных уголках планеты.

Алена Протасеня, начальник производственной лаборатории ООО "Белкалий-Мигао":

"Необходимо четко выдерживать содержание азота, калия, фосфора, если у нас, например, калийно-фосфорные удобрения. Многие потребители хотят, чтобы хлора по минимуму было".

Сегодня "Белкалий-Мигао" освоил рынки более чем 20 стран. О географии продаж можно судить по английскому, французскому, турецкому или, например, испанскому языках на упаковках.

Нитрат калия из Солигорска уже знаком и востребован, например, в Австралии, Марокко, Греции. Производить такую продукцию непросто, зато выгодно продавать. Ведь ее рентабельность более 10 %.

Константин Потрываев, директор ООО "Белкалий-Мигао":

"Уже больше 2000 тонн поставили в Перу. Также есть Эквадор. В том числе добрались до Австралии. Помощь китайской корпорации "Мигао" сейчас заключается в продвижении нашего товара через своих дилеров, особенно в Европу. Мы поставки осуществляем совместно".

Сегодня "Беларуськалий" мыслит, живет и работает на десятилетия вперед. Запасы руды истощаются, нужны новые рудники. Как раз такой - Дарасинский - сейчас и разрабатывает промышленный гигант. Новая сырьевая база - это около 9 миллионов тонн руды в год, плюс более 800 рабочих мест. Накануне под Солигорском дали старт проходке клетьевого ствола.

Денис Диулин, гендиректор ОАО "Трест Шахтоспецстрой"

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"Здесь отличается глубиной и выходом на два калийных горизонта. Будет два сопряжения и четыре загрузочных комплекса. До этого мы делали одно сопряжение, поэтому здесь работа немного сложнее и технически логичнее. Бригады работают 17 лет на таких видах работ".

Иван Головатый, гендиректор ОАО "Беларуськалий":

"Проходку ствола мы закончим в течение полутора - двух лет, а дальше начнем работу на горизонте. Сегодня мы не только извлекаем, но и бережно перерабатывает добытую руду. И каждый год мы внедряем новые технологические схемы. И отрадно, что за последние 10 лет мы работаем почти полностью на белорусском оборудовании. А это порядка 85 %. И в Беларуси сложился горнодобывающий машиностроительный кластер".

Знаковым для "Беларуськалия" станет и 2021 год. Предприятие планирует начать работу новейшего горно-обогатительного комбината в Петрикове. Это крупнейший инвестиционный проект. Собственные инвестиции солигорского гиганта уже превысили миллиард рублей.