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Беларуськалий ожидает рекорд по добыче руды в 2020 году
Под Новый год подводит итоги и определяет дальнейшие ориентиры и каждое предприятие страны. Так, рекорд по добыче руды и выпуску калийных удобрений в этом году поставит Беларуськалий. Об этом премьер Роман Головченко заявил сегодня во время посещения Краснослободского рудника. Ожидается более полусотни миллионов тонн, из которых получится примерно 12 миллионов тонн удобрений. Это лучшее подтверждение того, что предприятие работало весь год в полную силу, производственные мощности использованы на 100 процентов. Уже отгрузили на экспорт 10,5 миллиона тонн калийных удобрений, что почти на 700 тысяч больше, чем год назад. Что касается стоимости российского газа для Беларуси на следующий год, как отметил глава правительства, она остается практически на уровне этого года.
Беларусь заключила контракты на поставку нефти на выгодных условиях
Со всеми крупными поставщиками нефти Беларусь также подписала контракты на следующий год на выгодных для нас условиях. Сейчас идут переговоры только с небольшими продавцами, и это, как заверил премьер, чисто технические вопросы.
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