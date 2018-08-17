Беларуськалий увеличивает выпуск новой продукции на экспорт и ждет положительного эффекта от горно-обогатительного комбината в Петрикове. Этот инвестпроект на финише реализации. Там будет создано полторы тысячи новых рабочих мест. Об этом заявили в Солигорске, где прошел выпуск миллионной тонны комплексных минеральных удобрений. Символически и то, что на такую яркую цифру горняки вышли в 60-летие как самого предприятия, так и Солигорска. Минеральные удобрения, в основе которых азот, фосфор и калий, популярны во многих странах.