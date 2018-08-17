3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Беларуськалий увеличивает выпуск новой продукции на экспорт
Беларуськалий увеличивает выпуск новой продукции на экспорт и ждет положительного эффекта от горно-обогатительного комбината в Петрикове. Этот инвестпроект на финише реализации. Там будет создано полторы тысячи новых рабочих мест. Об этом заявили в Солигорске, где прошел выпуск миллионной тонны комплексных минеральных удобрений. Символически и то, что на такую яркую цифру горняки вышли в 60-летие как самого предприятия, так и Солигорска. Минеральные удобрения, в основе которых азот, фосфор и калий, популярны во многих странах.
Иван Головатый, генеральный директор ОАО "Беларуськалий": "Что также импонирует - 90 % оборудования, которое сегодня производит высококачественное удобрение, изготовлено белорусскими машиностроителями. И мы видим перспективу. Мы планируем в ближайшие годы путем модернизации увеличить производительность цеха на 20 %. Мы рассматриваем возможность строительство аналогичного производства на 2-м рудоуправлении".
Сам же Солигорск готовится к большому празднику. Торжественные мероприятия по случаю юбилея пройдут в конце следующей недели.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
НАН Беларуси и Объединенный институт ядерных исследований обсудили новые направления сотрудничества
Украинский кризис используется Западом как инструмент политического давления - Рекеда
Беларусь очень интересна для ключевых стран БРИКС - политолог
"Мир на пути к катастрофе". Эксперты обсуждают COP29 в Баку
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП