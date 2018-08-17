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Беларуськалий увеличивает выпуск новой продукции на экспорт

Беларуськалий увеличивает выпуск новой продукции на экспорт и ждет положительного эффекта от горно-обогатительного комбината в Петрикове. Этот инвестпроект на финише реализации. Там будет создано полторы тысячи новых рабочих мест. Об этом заявили в Солигорске, где прошел выпуск миллионной тонны комплексных минеральных удобрений. Символически и то, что на такую яркую цифру горняки вышли в 60-летие как самого предприятия, так и Солигорска. Минеральные удобрения, в основе которых азот, фосфор и калий, популярны во многих странах.

Иван Головатый, генеральный директор ОАО "Беларуськалий": "Что также импонирует - 90 % оборудования, которое сегодня производит высококачественное удобрение, изготовлено белорусскими машиностроителями. И мы видим перспективу. Мы планируем в ближайшие годы путем модернизации увеличить производительность цеха на 20 %. Мы рассматриваем возможность строительство аналогичного производства на 2-м рудоуправлении".

Сам же Солигорск готовится к большому празднику. Торжественные мероприятия по случаю юбилея пройдут в конце следующей недели.  

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