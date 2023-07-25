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Белавиа в августе запускает регулярный рейс в Индию, а в октябре - в Абу-Даби
Новые возможности для туризма: Белавиа теперь будет летать в Индию. Первый регулярный рейс по маршруту Минск - Дели - Минск запланирован на 11 августа. С 20 сентября частота полетов увеличится - появится второй рейс в неделю. Время в полете составит около семи часов. Cтоимость билетов в одну сторону стартует от 319 евро, в обе - 569 евро.
Гражданам Беларуси для въезда в Индию необходима виза, получить ее можно в посольстве за несколько дней. Паритетный подход и для гостей, которые въезжают в нашу страну из Индии. По словам представителей туротрасли, запуск прямого авиарейса будет способствовать увеличению турпотока в обе стороны.
Мы с Индией работали достаточно давно. Прорыв в туристическом взаимодействии произошел в сентябре 17-го года во время визита главы нашего государства и встречи с Моди. И тогда белорусско-индийский турбизнес более-менее активно стал между собой сотрудничать и взаимодействовать. Поэтому нужна программа, программа развития с понятными индикаторами, понятными целями в тысячах туристах ив миллионах долларах, какие шаги мы для этого должны предпринять. И очень бы хотелось не засиживаться в этом вопросе, а действовать прямо сейчас.
Национальный авиаперевозчик продолжает открывать для себя новые направления. Так, 3 октября отправится первый регулярный рейс из Минска в Абу-Даби.
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