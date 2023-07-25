Белавиа в августе запускает регулярный рейс в Индию, а в октябре - в Абу-Даби

Мы с Индией работали достаточно давно. Прорыв в туристическом взаимодействии произошел в сентябре 17-го года во время визита главы нашего государства и встречи с Моди. И тогда белорусско-индийский турбизнес более-менее активно стал между собой сотрудничать и взаимодействовать. Поэтому нужна программа, программа развития с понятными индикаторами, понятными целями в тысячах туристах ив миллионах долларах, какие шаги мы для этого должны предпринять. И очень бы хотелось не засиживаться в этом вопросе, а действовать прямо сейчас.

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии