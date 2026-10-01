БЕЛАЗ на "ИННОПРОМ. Беларусь" показал беспилотный самосвал

Беларусь предлагает три ключевых тренда технологического развития в рамках многостороннего взаимодействия на пространстве ЕАЭС.

Об этом заявил премьер-министр нашей страны на главной пленарной сессии с участием глав правительств стран ЕАЭС на Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь".

Сегодня второй день работы форума. "ИННОПРОМ" - это не просто возможность показать новые разработки, но и пространство для партнерства и новых контрактов. Более 160 отечественных предприятий представляют свою продукцию. В экспозиции - достижения в таких отраслях страны, как микроэлектроника, нефтехимия, машиностроение.

Концентрация технологического прогресса

Четверг - экватор промышленного форума. Бизнес-поток на площадке сегодня максимальный. С самого утра стартовало заседание Белорусско-Казахстанского делового совета. Представители торгово-промышленных палат и топ-менеджмент предприятий говорили о развитии совместных проектов.

Мурат Каримсаков, председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана:

"Сегодня наиболее актуальны, конечно, вопросы, связанные с реализацией и развитием промышленной кооперации, кооперацией в области АПК, транспорта, логистики, цифровизации".

Соглашения сегодня заключают практически с колес. В одном из павильонов состоялось подписание документа, который станет очередным шагом к укреплению связей между регионами Беларуси и России.

Подписи под соглашением поставили правительство Самарской области и белорусское предприятие, занимающееся производством городского электрического транспорта. В Самару будет доставлен опытный образец троллейбуса с автономным ходом. В планах - закупка еще 20 таких троллейбусов.

Михаил Сыманович, гендиректор "БКМ Холдинг":

"Наша техника в Самарской области представлена достаточно широко. Мы туда поставляли и трамваи, и троллейбусы. Наши современные троллейбусы ездят в городе Тольятти. А в Самаре современная модель OLGERD еще пока не представлена. И чтобы они смогли ее оценить, обкатать, попробовать, мы проработали такое соглашение".

Директор трамвайно-троллейбусного управления из Самары Дмитрий Петров ознакомился с производством предприятия "Белкоммунмаш". "Очень понравилось. Компактное, мобильное, очень трудоемкое производство, делают высококачественную продукцию", - сказал он.

Беларусь - Россия: перспективы сотрудничества

На площадке стороны сверяют часы и говорят о новых направлениях сотрудничества. Ряд встреч с руководителями российских регионов и делегаций провел глава администрации Президента Дмитрий Крутой. Республика Саха (Якутия), Брянская и Смоленская области, Краснодарский край. Акцент во время переговоров - на рост товарооборота и развитие сотрудничества.

Дмитрий Крутой, глава администрации Президента Беларуси:

"Прошли встречи с губернаторами, которые входят в топ-10 по товарообороту с Республикой Беларусь. Конечно, с ними очень обширная повестка взаимодействия". По его словам, с каждым регионом фактически есть индивидуальные проекты, поэтому сложно выделить что-то стандартизированное. В качестве примера он привел Смоленскую область: там реализуется новая очередь Смоленской атомной станции, а также реконструкция и модернизация аэродрома Смоленск-Северный, по сути новое строительство. "Они выбирают наших подрядчиков. Будет на генеральном подряде работать Минская строительная компания. И это будет один из крупнейших строительных проектов, который мы на текущий момент реализуем в России".

"Мы - один из крупнейших потребителей большегрузных автомобилей. У нас почти тысяча БЕЛАЗов на территории Якутии зарегистрированы и работают, - сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. - Сам по себе товарооборот прямой растет. За первое полугодие этого года почти в четыре раза вырос и превысил уже 50 млн долларов. Но я считаю, что главные наши достижения впереди. И как раз вот "ИННОПРОМ. Беларусь". Я считаю, что очень хорошая площадка для углубления уже имеющейся связи и нахождения новых связей".

Белорусский промышленный гигант сегодня на выставке буквально задавал темп инновационному развитию. БЕЛАЗ представил новую разработку в действии. Беспилотный самосвал.

Перед нами удаленное рабочее место водителя беспилотного самосвала. Сейчас мы управляем БЕЛАЗом за 250 километров от Минска. К слову, оператор так на расстоянии может контролировать работу от 5 до 20 машин.

Прямо из павильона в Минске специалист управляет реальным 90-тонным роботизированным самосвалом. Сама многотонная машина находится на испытательном полигоне в Брестской области! За работой самосвала наблюдают участники форума. Впечатляет.

Сергей Лесин, гендиректор ОАО "БЕЛАЗ":

"Мы на своем стенде представляем инновационные решения в области роботизации горной добычи. Это роботизированные автономные карьерные самосвалы. И мы представляем решения в области альтернативной энергетики. Это водородные самосвалы. Я считаю, что мы идем в мировом тренде".

Впечатляют белорусские разработки и зарубежных гостей. Делегации то и дело по несколько раз проходят выставочные стенды, чтобы не упустить детали будущего сотрудничества.

Эштеван Пале, министр минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика:

"Я глубоко впечатлен белорусскими технологиями, представленными на выставке. Они нам особенно пригодятся в горнодобывающей промышленности. Мы намерены углублять сотрудничество".

Минск в эти дни - центр евразийской промышленной интеграции. Беларусь предлагает три ключевых тренда технологического развития в рамках многостороннего взаимодействия на пространстве ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр нашей страны на главной пленарной сессии с участием глав правительств стран ЕАЭС. Так, одним из важных шагов может стать переход к экосистемному сотрудничеству с цифровыми платформами. Главы правительств знакомились с экспозицией выставки. Руководители лично увидели, как работает кооперация от умных станков и роботов до беспилотников и космических аппаратов. Наглядное подтверждение того, что политика задает вектор, а промышленность дает ему реальную силу.