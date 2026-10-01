БЕЛАЗ представил на "ИННОПРОМ. Беларусь" беспилотный самосвал

Технологии на максимуме от отечественного производителя карьерной техники. Лидер машиностроения БЕЛАЗ на "ИННОПРОМ. Беларусь" в этом году представил абсолютно новую модель, которая уже с конвейера выходит без предусмотренного места для водителя в кабине, а оснащена мощным современным процессором и возможностью автопилотирования.

Дмитрий Елисеев, заместитель генерального конструктора ОАО "БЕЛАЗ":

"На сегодняшний день тематика роботизации становится крайне важной, потому что людей для работ в карьерах не хватает. У нас есть вопросы по организации ритмичной работы карьера. Робот позволяет эти вопросы решить как программное обеспечение: мы оркестрируем работу техники, выстраиваем ее под работу с необходимым экскаватором. Прежде чем прийти к потребителю с роботом, мы предлагаем им услугу создания имитационной модели карьера, где прорабатываем для них ручной и беспилотный режимы работы и предлагаем оценить эффективность с дальнейшим применением этого всего непосредственно на участке нашего потребителя".

Обучение беспилотному управлению специальной техникой - это тренд, и белорусские инженеры держат руку на пульсе технологий. Традиционно новые машины получат квалифицированное обслуживание и за пределами Беларуси в ходе эксплуатации. По всему миру функционируют более 30 фирменных сервисных центров БЕЛАЗ.

Борис Горбунов, директор по сервису торгового дома "БЕЛАЗ":

"Сервис - это одно из основных конкурентных преимуществ, доступный для потребителя качественный сервис. На сегодняшний момент технику в Российской Федерации сопровождают порядка 2600 человек. Из них порядка 70 % - это работники сервиса, начиная от инженерно-технических служб и заканчивая механиками и диагностами. И, что важно, с каждым годом сервисная инфраструктура только увеличивается".

Александр Грушко, начальник управления по закупкам технологического оборудования и развитию проектов ПАО "Северсталь" (Россия):

"Технология - это однозначно перспективная, в нее точно надо идти. Нам точно нужны отечественные и дружественные технологии, которые будут тиражированы на предприятиях в Российской Федерации, и мы в нее верим. Сейчас мы держим руку на пульсе. Мы верим, что в среднесрочной перспективе эта технология найдет успешное применение на площадках в Российской Федерации".

В рамках "ИННОПРОМ. Беларусь" в этом году БЕЛАЗ представил несколько новых моделей газомоторных и электрических самосвалов, а также гибридных машин грузоподъемностью от 90 до свыше 200 тонн и новый водородный 220-тонник, который должен стать флагманом продаж.