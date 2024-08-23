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БЕЛАЗ отправил в Армению 10 новых самосвалов

В Армению на один из карьеров поступили 10 новых 130-тонных самосвалов Белорусского автозавода.

Сейчас при поддержке технических специалистов БЕЛАЗа ведется монтаж машин, после чего самосвалы приступят к своим непосредственным обязанностям - перевозке горной массы.

Всего же в Армении сегодня работают более 250 белорусских самосвалов грузоподъемностью от 30 до 130 тонн.

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