БелАЗ отправляет в Индию первую партию самосвалов из 8 машин. Четыре из них уже отгружено, остальные планируют отправить в ближайшие дни.



Напомним, крупный контракт на 77 карьерных самосвалов был подписан с индийской компанией в октябре 2019-го. Отметим, что эта угледобывающая госкорпорация, занимает 2 место по добыче сырья в мире. Ежегодно в стране получают более 500 миллионов тонн угля. А наши самосвалы пользуются большим спросом у мировых горнодобывающих компаний. И неудивительно, ведь БелАЗ занимает около трети мирового рынка карьерных самосвалов, а также производит самый большой - грузоподъемностью 450 тонн.



