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БелАЗ планирует увеличить экспорт более чем в 1,5 раза
Белорусские промышленные флагманы показывают хорошие результаты. Например, БелАЗ по итогам квартала планирует увеличить экспорт более чем в полтора раза. Завод наращивает поставки в Россию, КНР, Индию и другие страны дальней дуги. А накануне гигант подписал контракт с крупной итальянской компанией. Речь о сумме инвестиций более чем в 40 млн евро. Съемочная группа "Панорамы" застала момент подписания.
Антон Малюта не упустил момент задать профильному министру несколько вопросов о том, как будет дальше развиваться отечественная промышленность (видео).
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