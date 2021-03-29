БелАЗ планирует увеличить экспорт более чем в 1,5 раза

Белорусские промышленные флагманы показывают хорошие результаты. Например, БелАЗ по итогам квартала планирует увеличить экспорт более чем в полтора раза. Завод наращивает поставки в Россию, КНР, Индию и другие страны дальней дуги. А накануне гигант подписал контракт с крупной итальянской компанией. Речь о сумме инвестиций более чем в 40 млн евро. Съемочная группа "Панорамы" застала момент подписания.

