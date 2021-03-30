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БелАЗ подписал контракт с крупной итальянской компанией
БелАЗ накануне подписал контракт с крупной итальянской компанией. Речь об инвестициях более чем в 40 млн евро. Они пойдут на закупку оборудования для нового кольцераскатного производства. Новый современный комплекс будет построен на площадях завода ПАК в Орше. Продукция этого предприятия поможет не только полностью обеспечить внутренний рынок, но и треть объема отправлять на экспорт.
За первый квартал БелАЗ планирует увеличить экспорт более чем в полтора раза. Завод наращивает поставки в Россию, КНР, Индию и другие страны дальней дуги.
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