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БелАЗ поставил самосвалы в Россию
БелАЗ поставил четыре самосвала в Свердловскую область России. Все по 240 тонн. Как подчеркивают в пресс-службе предприятия, в этих машинах оптимально сочетаются грузоподъемность, технические характеристики и комфорт. Самосвалы изготовлены по индивидуальным техническим требованиям компании-потребителя и для удобства операторов оснащены полезными девайсами. Это диагональные лестницы, автоматические системы пожаротушения, камеры кругового обзора, электронные дисплеи, системы обогрева и вентиляции в кабинах. Заказчики отмечают, что машина надежная, безопасная и эффективная в работе.
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