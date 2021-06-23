БелАЗ презентовал ноу-хау для промышленности России

Сахалинская область России планирует закупить у БелАЗа партию дизель-троллейвозов для работы в карьерах по добыче угля. Опытную модель такой машины накануне презентовали в Жодино на специально оборудованном полигоне. Часть пути машина проезжает от электричества, которое она получает от контактной сети (по принципу троллейбуса). Ноу-хау сочетает в себе как экологичность, так и экономичность. К слову, с учетом дороговизны доставки топлива на остров Сахалин здесь построят ветроэлектростанцию, что, по словам как машиностроителей, так и менеджеров горнодобывающих компаний, еще один шаг на пути к зеленым технологиям.