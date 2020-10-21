БелАЗ продолжает наращивать экспорт в страны дальнего зарубежья и бьет очередные рекорды. За девять месяцев года продажи в этом направлении выросли более чем в 2,5 раза. Из 22 государств, куда поставлялись машины, 15 - это страны дальней дуги. Индия, ЮАР, Алжир - реализовано несколько десятков единиц техники. Всего же на экспорт уходит 90% всей продукции холдинга. До конца года запланированы поставки в Россию, Казахстан, Украину, Монголию, Индонезию и другие страны.