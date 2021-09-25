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БелАЗ провел день открытых дверей в преддверии Дня машиностроителя
В преддверии Дня машиностроителя свой профессиональный праздник ведущий производитель карьерной техники решил разделить со всеми желающими. На БелАЗе сегодня прошел день открытых дверей. Горожане и гости Жодино смогли посетить заводской Музей трудовой славы, а также заглянуть в производственные цеха, обычно скрытые от глаз посетителей. Гостей ждала динамичная развлекательная программа на площадке под открытым небом и на фоне гигантов машиностроения под маркой "БелАЗ".
Факт
Сейчас на предприятии работают более 8 тысяч человек. Около 100 машин выпускают в месяц.
В настоящее время у нас тенденция развития идет в беспилотные технологии, а также нацелена на карьерные самосвалы, которые работают на альтернативных видах топлива.
Пока взрослые рассматривали и знакомились с новинками машиностроения, дети пробовали себя в чеканке монет. Все они с завода ушли с памятными подарками и морем впечатлений.
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