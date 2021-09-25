БелАЗ провел день открытых дверей в преддверии Дня машиностроителя

В преддверии Дня машиностроителя свой профессиональный праздник ведущий производитель карьерной техники решил разделить со всеми желающими. На БелАЗе сегодня прошел день открытых дверей. Горожане и гости Жодино смогли посетить заводской Музей трудовой славы, а также заглянуть в производственные цеха, обычно скрытые от глаз посетителей. Гостей ждала динамичная развлекательная программа на площадке под открытым небом и на фоне гигантов машиностроения под маркой "БелАЗ".