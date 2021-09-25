ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

БелАЗ провел день открытых дверей в преддверии Дня машиностроителя

В преддверии Дня машиностроителя свой профессиональный праздник ведущий производитель карьерной техники решил разделить со всеми желающими. На БелАЗе сегодня прошел день открытых дверей. Горожане и гости Жодино смогли посетить заводской Музей трудовой славы, а также заглянуть в производственные цеха, обычно скрытые от глаз посетителей. Гостей ждала динамичная развлекательная программа на площадке под открытым небом и на фоне гигантов машиностроения под маркой "БелАЗ".

Сейчас на предприятии работают более 8 тысяч человек. Около 100 машин выпускают в месяц.

В настоящее время у нас тенденция развития идет в беспилотные технологии, а также нацелена на карьерные самосвалы, которые работают на альтернативных видах топлива.
Вячеслав Мелех, начальник бюро компоновки ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ"

Пока взрослые рассматривали и знакомились с новинками машиностроения, дети пробовали себя в чеканке монет. Все они с завода ушли с памятными подарками и морем впечатлений.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все