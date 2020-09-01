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БелАЗ работает в штатном режиме

Несмотря на призывы в телеграм-каналах остановить производства и присоединиться к общенациональной забастовке, персонал завода на рабочих местах в полном составе. Об этом нам сообщило руководство жодинского предприятия - одного из крупнейших производителей карьерной техники.

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