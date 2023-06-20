3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
БелАЗ усиливает промышленную кооперацию с регионами России
Белорусский автомобильный завод стремится к росту экспорта и усилению промышленной кооперации с регионами России. Завод увеличит объемы реализации карьерных самосвалов в сегменте грузоподъемности 130-220 т. Это часть долгосрочной стратегии развития. Также коммерческая ставка БелАЗа сделана и на 90-тонники. Среди актуальных трендов и электромашины. Особый спрос и на продукцию предприятий холдинга БелАЗ, которые работают, например, в Могилевской и Минской областях. По итогам 2022 года экспорт техники БелАЗ только в Россию превысил 800 млн долларов.
В нынешнем году белорусскому автомобильному заводу будет 75 лет! Сам юбиляр активно инвестирует в социально значимые проекты Жодино. В планах БелАЗа построить свой медицинский центр, новый физкультурный комплекс и футбольный манеж.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов