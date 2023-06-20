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БелАЗ усиливает промышленную кооперацию с регионами России

Белорусский автомобильный завод стремится к росту экспорта и усилению промышленной кооперации с регионами России. Завод увеличит объемы реализации карьерных самосвалов в сегменте грузоподъемности 130-220 т. Это часть долгосрочной стратегии развития. Также коммерческая ставка БелАЗа сделана и на 90-тонники. Среди актуальных трендов и электромашины. Особый спрос и на продукцию предприятий холдинга БелАЗ, которые работают, например, в Могилевской и Минской областях. По итогам 2022 года экспорт техники БелАЗ только в Россию превысил 800 млн долларов.

В нынешнем году белорусскому автомобильному заводу будет 75 лет! Сам юбиляр активно инвестирует в социально значимые проекты Жодино. В планах БелАЗа построить свой медицинский центр, новый физкультурный комплекс и футбольный манеж.

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