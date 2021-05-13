БелАЗ увеличивает экспортные продажи карьерной техники

С начала года жодинские машиностроители отгрузили в разные страны уже более 240 единиц техники. Один из ключевых контрактов с Индией, большой интерес к нашим БелАЗам и в Чили. Наибольший объем внешних продаж (а это 80 % экспорта) - рынок России. К слову, среди актуальных договоренностей 93 самосвала для работы в угольных карьерах Якутии.



Среди новых трендов холдинга БелАЗ - разработка и создание дизель-троллейвозов - специальных карьерных самосвалов, которые работают по принципу трамвая или троллейбуса в условиях добычи полезных ископаемых на большой глубине. В таких БелАЗах заинтересованы промышленники с Сахалина, а также из Узбекистана.



