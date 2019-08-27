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БелАЗ в необычном дизайнерском оформлении презентовали в Жодино

Автомобильная премьера! БелАЗ в необычном дизайнерском оформлении презентовали в Жодино. Над танковым камуфляжем трудилась креативная группа из пяти человек (профессиональные художники и сотрудники предприятия). Вес гиганта - 90 тонн. Увидеть уникальный образец может каждый. Для этого будут проводиться специальные экскурсии по цехам завода.

Отметим, БелАЗ в яркий камуфляж сотрудники предприятия "переодели" специально ко Дню танкиста. Презентуют его на фестивале в парке Победы 15 сентября.

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