Автомобильная премьера! БелАЗ в необычном дизайнерском оформлении презентовали в Жодино. Над танковым камуфляжем трудилась креативная группа из пяти человек (профессиональные художники и сотрудники предприятия). Вес гиганта - 90 тонн. Увидеть уникальный образец может каждый. Для этого будут проводиться специальные экскурсии по цехам завода.



Отметим, БелАЗ в яркий камуфляж сотрудники предприятия "переодели" специально ко Дню танкиста. Презентуют его на фестивале в парке Победы 15 сентября.



