БЕЛАЗ внедрил высокопроизводительный гальванический комплекс

Высокопроизводительный гальванический комплекс меднения деталей карьерных самосвалов внедрен на БЕЛАЗе, сообщает БЕЛТА.

Развитие гальванического производства - одно из направлений масштабной инвестиционной программы модернизации основного производства. Современная линия гальванического оборудования сделала меднение комплектующих карьерной техники БЕЛАЗ полностью автоматизированным и высокопроизводительным процессом, а также существенно оптимизировала производственные площади гальванического участка ТГЦ, заменив собой сразу две устаревшие линии гальваники.

"Меднение - это нанесение на поверхность детали слоя меди толщиной от 1 до 100 мкм, а в ряде случаев и более. Медное покрытие обладает высоким сцеплением (адгезией) с различными металлами, высокой пластичностью и электропроводностью. Оно наносится на отдельные детали узлов техники БЕЛАЗ, в частности, как подслой под спекание металлокерамической накладки, а также для защиты от цементации и повышения электропроводности стальной шины", - рассказали в пресс-службе.

Новая линия обеспечивает получение качественных медных покрытий с заданными техническими характеристиками по толщине, пористости и качеству сцепления с металлической основой.

Важно отметить также, что при внедрении линии меднения повышенное внимание уделялось вопросам экологической безопасности и охраны здоровья работников. Высокая степень (до 99%) очистки воздуха от вредных испарений обеспечивается здесь благодаря автономной системе вентиляции с применением мокрого скруббера с насадками, а отработанные гальванические растворы очищаются от примесей передовым комплексом очистки сточных вод.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30 % мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.

