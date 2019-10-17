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БелАЗ впервые вышел на рынок Индии

Накануне жодинские машиностроители подписали контракт на поставку 77 карьерных самосвалов. Их грузоподъемность 136 тонн. Машины будут работать на открытом угольном карьере - одном из самых больших в Индии. Рядом с ним по проекту откроют и современный сервисный центр БелАЗ. Общая сумма контракта - около 200 миллионов долларов.

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