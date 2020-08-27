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БелАЗ выиграл тендер на поставку 96 самосвалов в Индию
Флагман мировой карьерной флотилии - БелАЗ - мало того что продолжает работать в привычном режиме, но и расширяет рынки сбыта. Крупнейшее предприятие выиграло тендер на поставку самосвалов в Индию, опередив японцев и американцев. Речь идет о 96 единицах техники - это тяжелые карьерные самосвалы класса 220 тонн. Поставка растянется на 2 года. До конца этого БелАЗ отгрузит в Индию 12 машин, а в следующем - оставшуюся часть. Общая сумма контракта превышает 300 миллионов долларов. К слову, БелАЗ сейчас завершает выполнение предыдущего крупного контракта с Индией на поставку 77 машин.
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