"БЕЛДЖИ" 5 лет: из 100 тыс. белорусских машин порядка 80 % - на экспорт

Значимой вехой в экономике Беларуси и также с подачи Президента стало развитие нашего автопрома. "Белорусской легковушке быть!" - сказал Александр Лукашенко. И вот через пять лет работы завод "БЕЛДЖИ" вышел на запланированные производственные мощности. Производство работает стабильно. Логистика успешно адаптировалась к новым реалиям. По итогам года намерены выпустить и реализовать 25 тысяч автомобилей. В планах новые модели, собственный электрокар и наращивание экспорта. Подробности у Алины Лаппо.

Развитие белорусского автопрома

Автомобилестроение - один из локомотивов экономики страны. Завод "БЕЛДЖИ" - уникальный проект производства легковушек, который отвечает всем мировым требованиям автопрома. За годы работы освоил шесть моделей машин. Дальше - больше. Конечно, из-за санкций некоторые планы пришлось поставить на паузу. Сейчас важно решить проседание комплектующих. Чтобы наладить их поставки, предприятие полностью перестроило логистические цепочки.

Если раньше шли через Литву, Клайпеду, то сейчас мы идем по Казахстану, Российской Федерации, больше используем порты Владивостока, железные дороги, которые есть. Но ритмичные поставки идут. Геннадий Свидерский, директор СЗАО "БЕЛДЖИ"

Ровно пять лет назад в Борисовском районе начал обкатку новый завод "БЕЛДЖИ". Большой старт работе дал Президент. Выйти на рынок легкового автопрома в одиночку и не прогореть - задача не из простых. Беларусь заручилась поддержкой китайских партнеров. Технологии из Поднебесной, сборка в Синеокой. Такому тандему успех гарантирован. Ведь белорусское равно знак качества, а еще - наша школа и технологии автомобилестроения, хоть и грузового. И плюс Китай уверенно догоняет мировых лидеров, а где-то уже и обходит.





Завод "БЕЛДЖИ" производит 15 машин в час. Такая скорость оправдывает спрос. Всего же за пять лет работы выпустили 100 тыс. машин. По итогам года намерены выйти на 25 тысяч. Что касается рынков, то упор на внешние. Производитель отправляет на экспорт порядка 80 %.

"БЕЛДЖИ" планирует вывести на рынок обновленный седан

Выигрывает качеством и ценой, а еще доступной сервисной базой. В следующем году обещают вывести на рынок новую машину. Говорят, самую бюджетную или народную. Седан уже прошел технические испытания и готовится к массовому производству. По своим характеристикам машина четвертого поколения выгодно отличается от предшественников.

Автомобиль Geely Еmgrand 7 NEW. Если брать предыдущий и новый автомобиль, то это уже современный. То есть авто, которое подойдет как для молодежи, так и высшей возрастной категории людей. Александр Тугарин, маркетолог СЗАО "БЕЛДЖИ"

Конечно, сборка своего - всегда с прицелом на своего водителя. По нашим дорогам колесит почти 30 тысяч авто белорусской сборки. Несмотря на те вызовы, с которыми сталкивается автомобильный рынок, отечественный производитель крепко держит удар.

Мы фиксируем абсолютное лидерство продаж марки Geely. В октябре продажи Geely превысили совокупный объем продаж автомобильных дилеров. Это связано и как с возможностью предложить на рынке модельный ряд, так и со сбалансированной ценовой политикой. С хорошими финансовыми продуктами, чем не могут похвастаться импортеры других марок. Сергей Варивода, председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации

Производитель намерен максимально освоить сборку и своих электрокаров. Этот опыт кооперации сейчас рассматривают и с российскими коллегами. Общая идея на перспективу - союзное авто на батареях. Где в начинке будут превалировать отечественные разработки нашей научной школы. Направление важное - это снижение зависимости от импорта и развитие своих технологий. Глобальных договоренностей еще нет, пока машиностроители делают упор на повышение своих компетенции в этом направлении.



