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"БЕЛДЖИ" до конца года планирует произвести 30 тыс. автомобилей

Автопромышленный сектор страны продолжает развиваться. "БЕЛДЖИ" до конца года планирует произвести 30 тысяч автомобилей. Масштабы и планы обсудили сегодня с премьер-министром Романом Головченко прямо на производстве. В прошлом году предприятие выпустило 20 тысяч машин, в этом уже 22 тысячи авто на дорогах. 75 % идет на экспорт (в основном в Россию), у белорусских водителей только четверть. Сохранять и улучшать позиции на рынке помогают и кредитные программы. Их продлят еще как минимум на следующий год.

Действует специальная программа по кредитованию покупок этих автомобилей. Особые льготные условия предоставляются и для традиционной категории льготников - многодетных семей. Сейчас процент по кредиту фактически ниже уровня инфляции. Поэтому все остальное компенсирует государство. Это нормальная практика во многих странах. Например, в России, где частично государство субсидирует первый взнос для того, чтобы автомобили отечественного производства дилеры продавали более активно.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

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Стратегию развития просчитали и на стекольном производстве в Борисове. Еще пару лет назад предприятие было на грани банкротства, а сегодня здесь абсолютно новое производство, открыли 15 итальянских линий и новый цех. Выпускают медицинскую трубку и ампулы.

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