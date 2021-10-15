"БЕЛДЖИ" до конца года планирует произвести 30 тыс. автомобилей

Автопромышленный сектор страны продолжает развиваться. "БЕЛДЖИ" до конца года планирует произвести 30 тысяч автомобилей. Масштабы и планы обсудили сегодня с премьер-министром Романом Головченко прямо на производстве. В прошлом году предприятие выпустило 20 тысяч машин, в этом уже 22 тысячи авто на дорогах. 75 % идет на экспорт (в основном в Россию), у белорусских водителей только четверть. Сохранять и улучшать позиции на рынке помогают и кредитные программы. Их продлят еще как минимум на следующий год.