3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"БЕЛДЖИ", "ИНТЕГРАЛ", "Штадлер Минск": какие еще бренды выросли под крылом СЭЗ "Минск"?
О громких брендах, которые входят в число резидентов СЭЗ "Минск" говорили в эфире ток-шоу "Экономическая среда".
Что касается Минска, у нас есть деревообрабатывающее предприятие "СЕВ-Евродрайф", которое производит мебель и реализует ее по всему миру. В резиденты входит ЗАО "Штадлер Минск". Все знают наши вагоны, наши поезда, электробусы. Автомобили Geely выпускают наши резиденты.
Гости ток-шоу вспомнили и про таких резидентов, как ООО "Алютех Воротные Системы", ООО "Ювелирный завод "ЗОРКА", УП "МИНСКИНТЕРКАПС", СООО "МИДЕА-ГОРИЗОНТ", ОАО "ИНТЕГРАЛ" и др.
Фото: sb.by
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все