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"БЕЛДЖИ", "ИНТЕГРАЛ", "Штадлер Минск": какие еще бренды выросли под крылом СЭЗ "Минск"?

"БЕЛДЖИ", "ИНТЕГРАЛ", "Штадлер Минск": какие еще бренды выросли под крылом СЭЗ "Минск"?

О громких брендах, которые входят в число резидентов СЭЗ "Минск" говорили в эфире ток-шоу "Экономическая среда".

Что касается Минска, у нас есть деревообрабатывающее предприятие "СЕВ-Евродрайф", которое производит мебель и реализует ее по всему миру. В резиденты входит ЗАО "Штадлер Минск". Все знают наши вагоны, наши поезда, электробусы. Автомобили Geely выпускают наши резиденты.
Анатолий Бубен, глава администрации СЭЗ "Минск"

Гости ток-шоу вспомнили и про таких резидентов, как ООО "Алютех Воротные Системы", ООО "Ювелирный завод "ЗОРКА", УП "МИНСКИНТЕРКАПС", СООО "МИДЕА-ГОРИЗОНТ", ОАО "ИНТЕГРАЛ" и др.

Полный выпуск "Экономической среды" смотритеЗДЕСЬ.

Фото: sb.by

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