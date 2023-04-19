"БЕЛДЖИ", "ИНТЕГРАЛ", "Штадлер Минск": какие еще бренды выросли под крылом СЭЗ "Минск"?

Что касается Минска, у нас есть деревообрабатывающее предприятие "СЕВ-Евродрайф", которое производит мебель и реализует ее по всему миру. В резиденты входит ЗАО "Штадлер Минск". Все знают наши вагоны, наши поезда, электробусы. Автомобили Geely выпускают наши резиденты.

Анатолий Бубен, глава администрации СЭЗ "Минск"