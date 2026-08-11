"Белэнерго" в 2026 году реконструирует 4 тыс. км электросетей

"Белэнерго" в 2026 году планирует реконструировать 4 тыс. км электросетей для таких целей, как отопление и горячее водоснабжение.

Энергетика - именно та сфера, где стабильность системы напрямую зависит от состояния сетей, оборудования и генерирующих мощностей.

Валерий Поршнев, заместитель главного инженера ГПО "Белэнерго": "Есть программа строительства новых населенных пунктов. В них, безусловно, мы прокладываем электрические сети, создаем инфраструктуру, для того чтобы подключить новых абонентов. В каждой области утверждены графики, которые размещены на нашем сайте".

Еще одно из направлений работы "Белэнерго" - обновление подстанций для подключения дополнительных мощностей: зарядных комплексов для электромобилей.