Бельгия просит Евросоюз смягчить санкции в отношении белорусского калия

Европа начинает осознавать губительность санкций против Беларуси для собственной экономики. Как сообщило агентство Bloomberg, Бельгия обратилась в Евросоюз с просьбой смягчить санкции в отношении белорусского калия, которые негативно отразились на европейских компаниях. В своем письме странам - членам ЕС дипломаты привели пример крупной бельгийской фирмы, поставляющей воду, которая столкнулась с проблемами на таможне из-за ограничений по норме содержания калия.



Аналогичные проблемы появились и у других предприятий. В письме также говорится, что европейские компании могут проиграть конкурентам, если Беларусь будет искать других покупателей. А если европейские компании будут вынуждены закупать продукцию у других поставщиков, то это приведет к скачку цен и снижению качества калийных удобрений.