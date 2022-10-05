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Белгоспищепром: 47 % кондитерской продукции взамен импортной
Больше своих не только вкусных, но и полезных сладостей. Белорусские производители заменяют импорт и договариваются по цене с торговлей. Об этом сегодня говорили на бизнес-встрече с ретейлом, где также презентовали новинки. За полгода почти половина от общего объема всей белорусской продукции выпущена взамен зарубежной. В планах увеличить и цифры, и ассортимент.
Как отмечают в Белгоспищепроме, основная задача - насытить внутренний рынок. Высок и экспортный потенциал. Сегодня около трети товара отгружают на внешние рынки. Один из покупателей - Китай, в этом году ему предложат шоколадные конфеты. В планах - поставлять и все новинки по импортозамещению.
2,5 млн новогодних подарков
Белгоспищепром активно готовится уже к Новому году. Обещают не менее двух с половиной миллионов подарков, их уже начали фасовать. Сладких упаковок будет на треть больше, чем в прошлом году. Стараются сохранить цены на уровне 2021 года. Но определенный процент подорожания все же будет - из-за роста стоимости сырья и упаковки.
Фото: pixabay
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