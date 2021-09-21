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Белгоспищепром модернизирует и переоснащает кондитерскую отрасль
Ставка на импортозамещение. Белгоспищепром модернизирует и переоснащает кондитерскую отрасль. Сегодня этот рынок один из наиболее конкурентных. Концерн отмечает усиление борьбы как на внешнем, так и на внутренних направлениях. И чтобы не потерять свои позиции и укрепиться на них, предприятиям необходима модернизация и новый ассортимент. Например, "Красный пищевик" уже работает над созданием производства базовых видов мармелада. А "Слодыч" готовит линию сдобного печенья.
"Слодыч" - крупнейший производитель печенья в Беларуси. Производственные мощности позволяют выпускать до 11 тысяч тонн в год, продукцию знают в 16 странах мира. Чтобы выигрывать по сладостям у конкурентов, нужно держать и качество, и доступную цену, ведь на нашем рынке сегодня более 300 производителей печенья. Но у "Слодыча" стабильное первое место по продажам. Готовы расширять и линейку продукции, например, выпускать конфеты.
Кондитерскую фабрику в Ивенце взяли под свое крыло, теперь это филиал "Слодыча". Сладости уже выпускают под своим брендом. Кстати, выкупить предприятие и расплатиться с долгами прежних хозяев помог Белагропромбанк - предложил лучшие условия на рынке.
На данный момент фабрика в Ивенце работает. Сейчас там работает 100 человек, производит 120 тонн продукции, которая пользуется спросом. Эта продукция импортозамещающая. Мы с Белагропромбанком работаем больше 10 лет. Наше сотрудничество очень успешное и очень плодотворное.
А это еще один успешный инвестпроект, реализованный с помощью Белагропромбанка - крупный логистический центр на «Красном пищевике» в Бобруйске. С его введением у предприятия исчезли сразу несколько наболевших вопросов, появилось больше места для хранения сладостей, а у местных - такие нужные рабочие места.
Этот проект инфраструктурный. Он позволил нам улучшить условия хранения, условия отгрузки, улучшить логистику нашей продукции. И здесь открываются новые горизонты. Если касаться развития фабрики, то мы сегодня на финальной стадии инвестиционного и инновационного проекта, направленного на выпуск жевательного и желейного мармелада. Реализация проекта позволит фабрике выйти в лидеры на рынке как на внутреннем, так и российском.
Уже 30 лет Белагропромбанк работает с тысячами предприятий из разных регионов Беларуси, тем самым поддерживая реальный сектор экономики.
Есть ряд клиентов, которые прошли путь с Белагропромбанком, начиная с нуля. Благодаря финансированию за счет средств Белагропромбанка эти клиенты достигли значительных результатов эффективности в своей работе. С многими мы работаем на индивидуальных тарифах, подстраиваемся под потребности.
Используя различные инструменты, помогает развиваться также малому и среднему бизнесу. Сегодня по всей стране открыто более 40 коворкинг-пространств. Центры притяжения Igrow Белагропромбанка - дополнительные возможности для развития бизнеса и помощь передовым идеям интегрироваться быстрее. Как следствие еще больший вклад в социально-экономическое развитие Беларуси.
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