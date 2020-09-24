Сотрудничество Беларуси и Китая уже давно стало стратегическим, хоть между Пекином и Минском более 6 тысяч километров. Но это не преграда в выстраивании более тесных контактов. Взаимный товарооборот тому подтверждение. Конечно, объемы торгов далеки от белорусско-российских. Но уверенное второе место в нашем экспорте Поднебесная занимает. Ключевой вопрос - совершенствование логистики. И здесь весомый вклад инициативы "Один пояс - один путь". Немаловажную роль играет и работа наших таможенных органов. Ведьименно от их них зависит,когда товар покинет границы Беларуси и прибудет в конечную точку.







Белорусские предприятия активно наращиваютпродажи вПоднебесную

Например, только за август- сентябрь в Китайотправилось более 120 тонн сухого молока из Мозыря. За первое полугодие отгружено более 36 тысяч кубометров отечественных пиломатериалов на более чем 4,5 млн долларов, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также с начала года в более чем 4 раза вырос экспорт мяса и мясопродуктов, в два раза - рапсового масла. В следующем году запланирована и поставка сахара объемом 50 тысяч тонн.





Белгоспищепром подписал деловое соглашение с Белтаможсервисом

Цель документа - не только нарастить объемы поставок, но и снизить транспортные затраты. Спрос на продукцию этого бренда в КНР с каждым годом растет. Далекие перспективы - открыть торговое представительство в Китае. А пока компания делает ставку на логистику. Удешевить поставку продукции на столь далекое расстояние можно только за счет уменьшения количества посредников. Именно они заинтересованывсверхпроцентах, что впоследствии значительно увеличивает и конечную цену товара, а значит снижает ее конкурентоспособность. Сегодня белорусские предприятия готовы платить за качественный сервис под ключ. В свою очередь таможня, готова сопровождать груз до конечной точки. В итоге консолидация интересов приводит к экономии.