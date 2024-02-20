Белгоспищепром продает продукцию в 49 стран, внутренний рынок в приоритете

Белорусские производители активно развивают экспорт. Например, предприятия "Белгоспищепрома" реализуют свою продукцию в 49 стран мира. В 2023 году поставки на внешние рынки приросли на 15 млн рублей.

Превалирует российский рынок. Но производители усиливаются и на других. Так, пятикратный рост показали поставки в Африку, на четверть увеличились продажи в страны дальней дуги, в 6 раз больше, чем в 2022 году, реализовали товаров в Китай. Кроме того, сохранилось присутствие продукции и в странах Европы. Экспорт туда составил 64 млн долларов с ростом почти в 2 %.