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Белгоспищепром продает продукцию в 49 стран, внутренний рынок в приоритете
Белорусские производители активно развивают экспорт. Например, предприятия "Белгоспищепрома" реализуют свою продукцию в 49 стран мира. В 2023 году поставки на внешние рынки приросли на 15 млн рублей.
Превалирует российский рынок. Но производители усиливаются и на других. Так, пятикратный рост показали поставки в Африку, на четверть увеличились продажи в страны дальней дуги, в 6 раз больше, чем в 2022 году, реализовали товаров в Китай. Кроме того, сохранилось присутствие продукции и в странах Европы. Экспорт туда составил 64 млн долларов с ростом почти в 2 %.
При этом внутренний рынок и белорусский потребитель остаются в приоритете: в рамках программы импортозамещения в прошлом году произвели товаров на 500 млн долларов.Объемы производства концерна "Белгоспищепром" в 2023 году выросли на 6,5 %.Предприятия также активно обновляли свои мощности: в оборудование вложено больше половины от всех инвестиций.
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