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Белкоммунмаш поставит столице 9 электробусов

В Минске будут курсировать электробусы на базе литиевых батарей. Новую технику (а это 9 единиц) до конца года Минсктрансу поставит Белкоммунмаш. Автономный ход такого городского транспорта - порядка 50 километров, а суточный пробег может составить целых 300. Пассажирский салон и кабину водителя оборудуют кондиционерами и камерами наблюдения, установят USB-розетки и WiFi-роутер. Предусмотрены и так называемые теплые кнопки. На остановке будут открываться не все двери сразу, а только те, через которые пассажиры собираются войти или выйти.

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