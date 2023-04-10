"Беллакт" планирует создать производство сухих детских смесей на территории Зимбабве. Вопрос сотрудничества в сфере детского питания обсудило руководство Гродненской области с делегацией Зимбабве во главе с супругой президента африканской республики Оксилией Мнангагвой. Стороны рассмотрели различные варианты сотрудничества - от поставок готовой продукции в Зимбабве до переноса части технологий, а также строительство полноценного производства на территории страны. Первая леди Зимбабве отметила обширные перспективы для организации различных видов сотрудничества.

"Беллакт" перерабатывает ежесуточно 700 тонн молока. Половину своей продукции предприятие экспортирует в 15 стран мира. Основные покупатели детского питания - Россия, Узбекистан, Пакистан, Сирия, Турция.