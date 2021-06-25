Беллегпром и Белтаможсервис укрепляют сотрудничество

Новые точки роста и возможности для развития. Концерн Беллегпроми Белтаможсервис укрепляют сотрудничество. Цель одна -сделать белорусские товары более конкурентоспособными в мире -то есть, увеличить экспортные поставки и снизить логистические затраты.

Покупательский интерес у иностранных потребителей на товары концерна растет - в этом году экспорт за рубеж прибавили 15 % к аналогичному периоду 2020-го. География продаж - порядка 70 стран. О перспективах нашего трикотажа Алина Лаппо (видео).