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Беллегпром и Белтаможсервис укрепляют сотрудничество

Новые точки роста и возможности для развития. Концерн Беллегпроми Белтаможсервис укрепляют сотрудничество. Цель одна -сделать белорусские товары более конкурентоспособными в мире -то есть, увеличить экспортные поставки и снизить логистические затраты.

Покупательский интерес у иностранных потребителей на товары концерна растет - в этом году экспорт за рубеж прибавили 15 % к аналогичному периоду 2020-го. География продаж - порядка 70 стран. О перспективах нашего трикотажа Алина Лаппо (видео).


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