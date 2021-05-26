Беллегпром нарастил экспорт до $405,7 млн в I квартале 2021 г.

Организации, входящие в состав концерна, в I квартале продали товаров почти на 406 млн долларов. Как отметили в организации, за счет наращивания объемов производства и принимаемых мер по реализации продукции за четыре месяца удалось снизить уровень запасов, однако задача по разгрузке складов остается актуальной. Сократилось и количество убыточных организаций за январь - март по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе промышленныхна 40 %. В настоящее время рынки восстанавливаются, выручка растет. В концерне добавили, что конечной целью всех поставленных задач должно быть обеспечение положительной динамики показателей эффективности развития организаций.