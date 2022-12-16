ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Беллегпром нарастит поставки продукции в Дагестан

Беллегпром нарастит поставки продукции в Дагестан

Беллегпром нарастит поставки продукции в Дагестан. Об этом сообщает БелТА.

Минское производственное кожевенное объединение подписало контракт на поставку кожевенного товара на 100 млн российских рублей. Продукция МПКО и ранее экспортировалась в Дагестан, однако партнеры готовы наращивать объемы.

Также результативной стала встреча представителей белорусской делегации с мэром города Хасавюрт Корголи Корголиевым. По итогам переговоров было принято решение проработать вопросы поставок ковровых изделий в торговые объекты города. Корголи Корголиев подчеркнул, что администрация региона заинтересована и окажет всяческую поддержку в выходе белорусского производителя на хасавюртовский рынок, в том числе в организации прямых поставок ковровых изделий местным предпринимателям.

Фото: БЕЛТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все