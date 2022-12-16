Беллегпром нарастит поставки продукции в Дагестан

Минское производственное кожевенное объединение подписало контракт на поставку кожевенного товара на 100 млн российских рублей. Продукция МПКО и ранее экспортировалась в Дагестан, однако партнеры готовы наращивать объемы.

Также результативной стала встреча представителей белорусской делегации с мэром города Хасавюрт Корголи Корголиевым. По итогам переговоров было принято решение проработать вопросы поставок ковровых изделий в торговые объекты города. Корголи Корголиев подчеркнул, что администрация региона заинтересована и окажет всяческую поддержку в выходе белорусского производителя на хасавюртовский рынок, в том числе в организации прямых поставок ковровых изделий местным предпринимателям.