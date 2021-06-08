Беллегпром планирует активно осваивать китайский рынок

Организации Беллегпрома планируют наращивать экспорт на китайский рынок - об этом сообщила председатель концерна Татьяна Лугина. Предприятия легкой промышленности видят в нем потенциал и хорошие перспективы. Больше всего в Китай продают льняной и кожевенной продукции. Ведется активная работа и по диверсификации рынков сбыта - нашу продукцию знают в 48 странах мира.