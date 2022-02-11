3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Беллегпром реализует 7 инновационных проектов
Беллегпром реализует семь инновационных проектов. Об этом рассказала председатель концерна Татьяна Лугина. Например, гродненский "Гронитекс" установил линию по котонизации льноволокна, а кобринская "Ручайка" монтирует дополнительные линии для ламинирования своих тканей. Что касается флагманов концерна, продолжается масштабная модернизация на Оршанском льнокомбинате. До 2023 года здесь будет проходить дополнительное обновление парка оборудования.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
Эксперты поделились мнением о Всемирном саммите по климату
Андрей Кунцевич рассказал, какого контента не хватает российскому и белорусскому зрителю
Ирина Левкович провела прием граждан в Витебске - с какими вопросами обращались жители города
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все