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Беллегпром реализует 7 инновационных проектов

Беллегпром реализует семь инновационных проектов. Об этом рассказала председатель концерна Татьяна Лугина. Например, гродненский "Гронитекс" установил линию по котонизации льноволокна, а кобринская "Ручайка" монтирует дополнительные линии для ламинирования своих тканей. Что касается флагманов концерна, продолжается масштабная модернизация на Оршанском льнокомбинате. До 2023 года здесь будет проходить дополнительное обновление парка оборудования.

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