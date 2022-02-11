Беллегпром реализует 7 инновационных проектов

Беллегпром реализует семь инновационных проектов. Об этом рассказала председатель концерна Татьяна Лугина. Например, гродненский "Гронитекс" установил линию по котонизации льноволокна, а кобринская "Ручайка" монтирует дополнительные линии для ламинирования своих тканей. Что касается флагманов концерна, продолжается масштабная модернизация на Оршанском льнокомбинате. До 2023 года здесь будет проходить дополнительное обновление парка оборудования.